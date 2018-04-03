Роберт Цой рассказал, почему хочет вернуть права на песни сына

Он считает, что договор был составлен с нарушением требований российского законодательства по использованию интеллектуальной собственности.



Виктор Цой

В беседе с НСН Роберт Цой объяснил, с чем связан его иск к «Музыкальному праву».

«Это частное, личное дело. Я решил разорвать с ними контракт, и все. Есть там свои заковырки, но я бы не хотел распространяться. Я хочу заключить договор с другой организацией, вот и все. Сейчас идет разбирательство», - сказал он.

Слушания по иску Роберта Цоя к компании «Музыкальное право» о защите авторских прав назначены на 5 апреля.

Отметим, что ранее суд признал недействительным аналогичный договор с компанией «Музыкальное право» сына Виктора Цоя, Александра.