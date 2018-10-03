Со-продюсер Нюши сняла клип для Combat Cars

Видеоролик побуждает задуматься, что любовь бывает разной, и она сама выбирает, когда и в чьем сердце расцвести. Любовь может быть длиною в жизнь или мимолётной вспышкой, но всегда это - яркое и светлое чувство.

Combat Cars (Боевые машинки) работают на грани между поп- и рэп-культурой. Артистки миксуют музыкальные стили, создавая взрывные треки. Благодаря энтузиазму, оригинальному подходу к музыке, легко запоминающимся текстам, непосредственная хип-хоп четверка набирает обороты на российской сцене.

«Мы делаем то, что нам по кайфу, для нас не существует рамок. Уверены, что не нужно зацикливаться на чём-то одном. Пробуем, ищем, делаем выводы и мчим вперед!» - главный девиз солисток Combat Cars, - заявляет пресс-служба группы.

Девушки дружат много лет, являясь яркими представителями танцевальной индустрии. Около года назад, на одной из совместных встреч поняли, что могут вместе реализовать свои мечты, соединив танцы и вокал. Они решили направить общую энергию и талант на создание взрывного трека. Совместная работа была высоко оценена слушателями и коллегами. Успех вдохновил на дальнейшее сотрудничество.