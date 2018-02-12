Умер любимый композитор Дени Вильнева Johann Johannsson

Сообщение о кончине размещено на официальной странице в Facebook.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и блестящих людей, с которого знали и имели честь работать. Пусть его музыка продолжает вдохновлять нас."

Причины смерти не уточняются.

Йохан Йоханнссон известен как кинокомпозитор, автор музыки к фильмам Дени Вильнёва, а также к биографической драме «Вселенная Стивена Хокинга» о жизни Стивена Хокинга.

За музыку к "Вселенной Стивена Хокинга" он был удостоен "Золотого глобуса" и номинирован на премии "Оскар", БАФТА и "Грэмми". Еще одну номинацию на "Оскар" Йоханнссон получил за саундтрек к картине "Убийца".