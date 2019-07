Эд Ширан выпустил альбом дуэтов No.6 Collaborations Project

Это настоящие звезды и любимые исполнители самого Ширана, среди которых Cardi B, Camila Cabello, Khalid, Eminem, Travis Scott, Justin Bieber, Bruno Mars, Stormzy и многие другие.

Сегодня вместе с премьерой альбома состоялся релиз и нового сингла Antisocial, записанного с американским рэп/хип-хоп исполнителем Travis Scott. Официальный клип уже доступен для просмотра на канале Эда Ширана.

Эд Ширан: «Еще до того, как я подписал контракт с лейблом в 2011 году, я записал EP под названием No.5 Collaborations Project. С тех пор я всегда хотел записать еще один подобный альбом, поэтому начал работать над No.6 на своем ноутбуке, когда находился в туре в прошлом году. Я большой поклонник всех артистов, с которыми мне удалось посотрудничать, и я получил огромное удовольствие, работая над релизом».

В преддверии выхода альбома Эд Ширан раскрыл сразу несколько песен, попавших в релиз, и у фанатов была возможность послушать I Don’t Care, записанную совместно с Джастином Бибером, Cross Me (feat. Chance The Rapper & PnB Rock), Beautiful People (feat Khalid), BLOW (feat. Chris Stapleton & Bruno Mars), а также Best Part Of Me (feat. Yebba). Трек I Don’t Care был выпущен 10 мая и уже успел попасть в топ-20 Apple Music, а также получил ротацию на российских радиостанциях NRJ, Hit FM, Like FM, Comedy Radio, Радио Монте-Карло, Радио «Romantika» и Capital FM. На родине музыканта, в Великобритании, песня возглавляла сингловый чарт. Официальный клип оказался в трендах YouTube и набрал уже более 174 миллионов просмотров на площадке. I Don’t Care – это пример зажигательной коллаборации между двумя суперзвездами мирового уровня.



Эд Ширан - No.6 Collaborations Project

No.6 Collaborations Project следует за альбомом Divide («÷»), который побил рекорды по всему миру и стал самым быстро продаваемым альбомом в истории Великобритании, записанным сольным исполнителем-мужчиной. В России лонгплей получил мультиплатиновый статус, как и входящий в него главный сингл и хит 2017-го года, трек Shape of You. Новый альбом объединяет в себе огромное количество фитов с артистами самых разных жанров. No.6 Collaborations Project – это драйвовый летний альбом, треки которого легкие, но при этом динамичные.

Не только записанная им музыка сделала Эда Ширана одним из самых важных и востребованных артистов 21-го века. Музыкант также обладает мистической способностью превращать площадки вместимостью 90 000 человек в укромные уголки паба. Эд впервые начал выступать на сцене только с гитарой и луп-педалью и вошел в историю в 2015 году. Тогда он стал первым артистом, выступившим на стадионе Уэмбли в одиночку, без группы музыкантов, в течение трех последовательных аншлаговых ночей. Теперь, когда он продолжает гастролировать со своим альбомом Divide («÷») после почти двух лет в дороге [самый кассовый мировой тур 2018 года], он завершит тур специальными шоу в Западном Йоркшире и Саффолке в августе. В России певец выступит в рамках тура уже этим летом: концерт состоится 19 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена»



Ed Sheeran

Эд Ширан, удостоившийся Ордена Британской империи за заслуги в музыке и благотворительности в конце 2017 года и признанный самым продаваемым артистом того же года, является обладателем 4-х премий Грэмми, 4-х Айвор Новелло, 6 BRIT Awards (в том числе двух последовательных побед в категории «Мировой успех» в 2018 и 2019 годах), 7 Billboard Awards и др.