Победа дочки Алсу в «Голос.Дети» вызвала громкий скандал

Пользователи интернета разругали выступления дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале и суперфинале шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Ее победу назвали купленной, а сами номера — позором. Телезрители оставили комментарии под видеозаписями, опубликованными на YouTube.

«Жалко других детей. Их откровенно слили. Победили деньги в очередной раз», — написал один из пользователей. «Позорище!!!!! Никогда еще в детском "Голосе" так не рулили деньги», — согласился другой.

«Сколько денег отвалили родители за суперфинал? Позор!», — отмечает третья. «Просто хочется ругаться матом!!!! Пара чистых нот, низы никакие. Как можно у талантливых детей воровать победу????», — сокрушается еще один комментатор.

Другие критикуют решение Алсу отправить дочь на конкурс.

«Алсу, что ты сделала? Ты сейчас хлебнешь все сполна в комментах. Не жаль дочку?» — отмечает одна из пользователей. «Сегодня семья Алсу купила похороны проекта "Голос. Дети". Ну туда и дорога продажному конкурсу», — констатирует другая.

Дочь Алсу откровенно не попадала в ноты, и не показала сколь-нибудь профессионального владения голосом, особенно на фоне остальных участников финала шоу.



Дочь Алсу и банкира Абрамова, внучка бывшего вице-президента «Лукойла» Сафина, - Микелла Абрамова

Первый канал уже отреагировал на критику. Канал перепроверит итоги шестого сезона телепроекта «Голос.Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова. В финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Специалисты проверят, не модерировался ли процесс подсчета голосов. Причины такого решения пока официально не называют.

Финал и суперфинал прошли 26 апреля. Абрамова исполнила песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). За первый номер проголосовали 61,8 процента телезрителей, за второй — 56,5. Во время обоих выступлений Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Ее наставницей была певица Светлана Лобода. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. За два часа видеоролики с ее финальными песнями собрали 4,6 тысячи дизлайков и только 862 лайка.

«Голос» — российская адаптация голландского проекта The Voice, выходит на Первом канале с 2012 года и является одним из самых рейтинговых шоу на российском телевидении.

