Тейлор Свифт побила рекорд по наградам AMA

Главным триумфатором премии в этом году стала Тейлор Свифт, получившая шесть наград – в том числе «Артист года», «Любимый альбом в жанре поп/рок» («Lover»), «Любимое музыкальное видео» («You Need To Calm Down»), «Любимая артистка в жанре поп/рок», «Любимый современный взрослый артист» и заявленный ранее приз «Артист десятилетия». Артистка победила во всех номинациях, в которых была представлена. По общему количеству статуэток (29) она обогнала прежнего рекордсмена Майкла Джексона, который стал обладателем 24 премий. Тейлор также исполнила на церемонии свои старые песни, получив на это официальное разрешение своего бывшего лейбла, который ранее пытался запретить ей петь её же собственные композиции.

"Последний год моей жизни был самым удивительным и при этом самым сложным", - сказала Тейлор Свифт.



На сцене она исполнила хиты Love Story, I knew You Were Trouble, The Man, Lover и другие.



На церемонии также выступили Лиззо, Шон Мендес, Селена Гомес, Камила Кабелло, Билли Айлиш, Дуа Липа, Тони Брэкстон, Шанайя Твейн, Green Day, Jonas Brothers, а также Post Malone с Оззи Осборном, Кристина Агилера с A Great Big World и многие другие. Среди других лауреатов премии в этом году оказались Билли Айлиш («Лучший новый артист года», «Любимый артист в жанре альтернативный рок»), BTS («Тур года», «Любимый дуэт или группа в жанре поп/рок»), Холзи («Любимая песня в жанре поп/рок»), Карди Би («Любимый артист в жанре рэп/хип-хоп»), Бейонсе («Любимая артистка в жанре соул/r&b») и Queen с саундтреком к фильму «Богемская рапсодия» («Любимый саундтрек»).