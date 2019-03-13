Тяжелый рок не повышает уровень агрессии слушателей

Прослушивание музыки в стиле death metal не повышает склонность к насилию. К такому выводу пришла группа австралийских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

В эксперименте приняли участие несколько десятков добровольцев, из которых 32 поклонника death metal и 48 человек, не приветствующих данное музыкальное направление. Специалисты из университета Маккуори в Сиднее предложили всем испытуемым прослушать две абсолютно разные по содержанию песни: мелодию Eaten шведской группы Bloodbath, в которой говорится о каннибализме, и композицию американского исполнителя Фарелла Уильямса Happy. При этом испытуемым показывали два изображения - по одному на каждый глаз. Первое из них демонстрировало какую-либо сцену насилия, например, нападение на человека на улице, второе содержало нечто безобидное, в частности, группу людей, прогуливающихся по той же улице.

Результаты показали, что прослушивание тяжелых музыкальных композиций абсолютно не влияет на склонность человека к совершению актов насилия. Ученые также обнаружили, что обе группы испытуемых, независимо от песни, акцентировали внимание на картинке со сценой насилия. При этом уровень восприятия насилия у любителей death metal и лиц, отвергающих данный жанр, был одинаковый.