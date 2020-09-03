Асия и NЮ кидаются подушками в клипе «Твой поцелуй»

На фоне однотонного экрана артисты беседуют друг с другом, ссорятся с бросанием подушек, мирятся, - живут.

«Могу сказать одно, я долгое время была фанатом творчества этого человека и даже не верится, что это случилось. Надеюсь, что песня не оставила вас равнодушными! Мы и правда старались. Спасибо тебе, NЮ, за то что смог разглядеть что-то дельное в моем куплете и сделал из этого песню!», - призналась Асия.



Асия и NЮ

«Мы, честно, не ждали что песня вызовет столько эмоций, да ещё и залетит во все чарты, нам казалось что это слишком «серьёзный» трек для сегодняшних трендов, так что это наша общая большая победа! Говорящая нам о том, что мы можем делать музыку так, как чувствуем, и не бояться быть не замеченными, не услышанными, это важно!» - заметил NЮ.

Асия (Анастасия Алентьева) прославилась во время участия в шоу «Песни». Певица вошла в список финалистов второго сезона. NЮ (Юрий Николаенко) - профессиональный актер, снялся во многих фильмах и сериалах, звезда сериала «Улица» на ТНТ. С 2018 года занимается музыкой, участник второго сезона шоу «Песни» на ТНТ.