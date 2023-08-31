Асия представила новый трек в «Лужниках»

Асия одной из первых спела в новой локации популярного шоу – до 10 сентября «Мурзилки» выходят в эфир «Авторадио» из мультимедийной студии в «Лужниках». Благодаря панорамным окнам и большим экранам, живые концерты артистов в Открытой студии проходят практически на глазах гостей урбанфорума.



Певица представила новую песню «Детство»

Асия не только устроила live-премьеру нового трека, но и спела другие свои песни – «911», «Как ты там», «Спасибо», «Я не злюсь, милый». Артистка призналась ведущим шоу, что для нее самая важная оценка творчества – это мнение родителей. Особенно часто девушка советуется с отцом.

«Папа постоянно первым слышал мои песни и говорил: «Вот это здорово». А сейчас у нас есть огромная команда, мои слушатели. Каждому нравится свое особенное, поэтому я разрывалась, разрывалась и решила, что просто сяду, выдохну и буду делать то, что мне хочется, что моя душа чувствует. Но папе первым делом скидываю, звоню», – поделилась Асия.



Асия спела в Открытой студии Авторадио в Лужниках

Певица была представлена в нескольких номинациях премии «Жара», но так и не получила желанную статуэтку. По этому поводу она не расстраивается, заявила Асия «Мурзилкам», ведь даже попасть в номинации – большая честь для артиста.

«У нас сейчас такое количество талантливых артистов, что выделиться среди них – это здорово, огромная честь. Значит, я все правильно делаю», – считает она.

Выступление в Открытой студии в «Лужниках», когда зрители стоят буквально в паре шагов за стеклом, очень впечатлило девушку.

«На самом деле атмосферно, здорово, что ребята стоят, улыбаются, такие счастливые. Погода сейчас такая располагающая», – отметила Асия.

Последние месяцы, рассказала певица, она очень много работает. После выхода альбома «Асия» выступает с концертами в разных городах, записала саундтрек к сериалу, сделала несколько интересных коллабораций, продолжается работа над новым материалом. А еще артистка сейчас в процессе поиска нового стиля.

«Я раньше думала: «Буду всемирной звездой!» На самом деле, трудно быть даже маленькой звездочкой и постоянно отдавать свою энергию людям. А когда на тебе сосредоточено внимание миллионов глаз, это еще большая ответственность», – поделилась певица.