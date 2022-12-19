Ваня Дмитриенко и Асия: Ремейк нам предложили ребята из Яндекса!

Ваня Дмитриенко вместе с певицей Асией, с которой недавно выпустил совместный трек, появился в драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Музыканты спели в студии ремейк легендарного трека «Ничего не бойся, я с тобой» группы «Секрет» и поделились, что заставило их обратиться к этой песне.

«Нам предложили сделать ремейк ребята из Яндекса, пришли и сказали: «У нас есть суперкрутой проект»», – рассказал Ваня Дмитриенко.

Трек «Ничего не бойся, я с тобой» выпущен на лейбле Zion Music при участии «Плюс Студии» и «Яндекс. Афиши». Только появившись, он возглавил плейлист на «Яндекс.Музыке». По словам, Асии и Вани, ремейк на песню Алексея Мурашова и Николая Фоменко они записывали под впечатлением от одноименного мюзикла.

«Вышел же мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Я была на премьере – это вообще что-то невероятное. У нас немного отличается аранжировка от того, как это представлено в мюзикле. Я с детства слушала песни группы «Секрет», когда нам предложили, даже не могла поверить, что мы можем к этой прекрасной песне прикоснуться», – призналась Асия.



Ваня Дмитриенко и Асия

По мнению Вани и Асии, перезапуск культовых песен – очень интересное и вдохновляющее дело, хотя порой из-за этого им и приходится сталкиваться с хейтом.

«Просто это невероятно круто, когда мэтры сами тянутся к нам, говорят: «Чуваки, интересно, как вы сделаете»», – говорит Ваня.

Асия вспомнила, как ее хейтили за ремейк на песню «Это все» группы ДДТ со Swanky Tunes.

«Люди все воспринимают так, будто мы покушаемся на великое и присваиваем себе чужие заслуги. А мы отдаем дань прекрасной песне. Мы просто даем ей второе дыхание, как можем, в меру своего таланта», – считает Асия.



Ваня Дмитриенко

Поклонников у молодых артистов очень много по всей стране, и к хейтерам они относятся с юмором. Так, Ваня Дмитриенко вспомнил, как летом после одного гастрольного концерта он подвергся осуждению из-за своего райдера.

«В райдере обнаружились санкционные носки. Меня заносят на сайт коррупционеров, говорят, что мой концерт стоит огромных денег для бюджета города, что неправда. Я выкладываю сторис, и какой-то чувак там выкладывает опрос «Кто бы вообще хотел, чтобы Ваня Дмитриенко приехал?». Конечно, я с этим разобрался, но это было очень смешно», – прокомментировал Ваня.

Недавно 17-летний музыкант из Красноярского края приобрел на лично заработанные деньги первую в жизни недвижимость – квартиру в Москве. И это не ипотека, признался Ваня Дмитриенко ведущим «Авторадио».

«Метраж – 70 квадратов. Она стоила мне огромных трудов. Это невероятно круто. Столько концертов, столько городов объездили», – отметил артист.



Асия

Асия пожелала себе в будущем году большого концерта на 10 тысяч человек, а Ваня, помимо выступлений, еще и большого личного счастья.

«Я хочу откатать тур, хочу крутой концерт. И, конечно же, хочется по-настоящему любви, тепла, уюта… Мы сами – зачинщики своего счастья», – заявил Дмитриенко.