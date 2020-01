Все шестнадцать треков были записаны 29 мая 1979 года в московском ГЦКЗ «Россия», где артист выступал в рамках тура в поддержку пластинки «A Single Man», а сам релиз приурочен к 40-летию российских концертов.

В альбом попали самые известные на тот момент хиты Элтона, в том числе «Daniel», «Candle in the Wind», «Skyline Pigeon» и «Take Me to the Pilot».



Пластинка вышла на стриминговых сервисах, на CD и двойном виниле.