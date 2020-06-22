Муж Полины Гагариной: Больше мы не живем вместе

Как указывается в иске, в 2011 году аранжировку песни "Кукушка" для Кормухиной написал ее супруг, музыкант Алексей Белов. Позже Кормухина услышала ту же песню в исполнении Гагариной, аранжировщиком был указан Константин Меладзе. Песня стала саундтреком к фильму "Битва за Севастополь" (2015 год). Кормухина заметила сходство между переработками Белова и Меладзе.

