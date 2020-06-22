Муж Полины Гагариной: Больше мы не живем вместе

«Мы больше не живем вместе, сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», — отметил он.
Отношения супругов разладились еще до карантина.
«Перед началом карантина у меня было ощущение, что это не правда, все не так серьезно, вот-вот мы снова заживем привычной жизнью. Ну неделя, ну две... И вроде как дела есть, и активность съемочная, и концерты продолжаются — пусть и в новом формате. Но уже наступил май: у меня поменялся распорядок дня, изменились привычки, появилось время для себя, и впервые в жизни не было суеты. Знаете, я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым. Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг», — писала Гагарина в тот период.
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