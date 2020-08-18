На стримингах появилась «The Lakes» Тейлор Свифт

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На стримингах появилась делюкс-версия июльского альбома «Folklore» Тейлор Свифт. Новое издание содержит бонус-трек «The Lakes», который изначально вышел только на физических носителях.

Романтичная баллада «The Lakes» - в той же фолк-стилистике, что и вся пластинка «Folklore». Под аккомпанемент акустической гитары и кинематографичных струнных артистка спела об «идеальном месте, чтобы поплакать», а именно об «озёрах, куда поэты шли умирать», имея в виду регион Лейк-Дистрикт на северо-западе Англии. Кстати, оттуда родом возлюбленный Тейлор, Джо Элвин, к которому она, судя по всему, обращается в песне.

Альбом попал на первую строчку Billboard 200, став седьмым подряд альбомом Тейлор, возглавившим чарт.

«Folklore»
«Folklore»

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