На стримингах появилась «The Lakes» Тейлор Свифт

Тейлор Свифт провела еще один чрезвычайно успешный год в 2019 году, выпустив свой седьмой студийный альбом Lover в августе. Альбом дебютировал под номером один в более чем десяти странах и к концу первой недели выпуска достиг трех миллионов эквивалентных продаж альбома по всему миру. В прошлом году с альбома Lover было выпущено три сингла: ME! с участием Брендона Ури из Panic! at the Disco; You Need To Calm Down и заглавный трек Lover. ME!