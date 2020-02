Песня (I'm Gonna) Love Me Again отмечена почетной статуэткой как лучшая песня в кино. Приз же за лучшую музыку в кино получила Хильдур Гуднадоуттир за саундтрек к фильму «Джокер».

Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе.



Elton John

Для Элтона Джона это второй "Оскар". Первую золотую статуэтку он получил в 1995 году за песню "Can you feel the love tonight" к полнометражному мультфильму "Король Лев".