The Weeknd добавил еще три песни в альбом After Hours

Музыкант выпустил «Nothing Compares», «Missed You» и «Final Lullaby» в эти выходные, включив в делюкс-версию альбома, выпущенного ранее в этом месяце.

After Hours был выпущен 20 марта на XO / Republic Records и является первым выпуском The Weeknd со времени выхода его шестистороннего EP My Dear Melancholy в 2018 году.

Альбом After Hours тут же взлетел на вершину чарта альбомов Billboard 200. 444 000 эквивалентных альбомных единиц в США за неделю, заканчивающуюся 26 марта, было продано. И всего Биллборд зафиксировал 220,7 миллиона потоков треков альбома. Альбом канадца взлетел также на вершины чартов Австралии и Великобритании. Спотифай заявил об 1 млрд прослушиваний альбома.