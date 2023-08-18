Artemiev спел «Просыпайся» на трех языках

Artemiev продолжил серию синглов нестандартным трёхъязычным релизом. Мини EP «Просыпайся» включает в себя две версии новой песни - русско-английскую и итальяно-английскую.
««Просыпайся» родилась спонтанно, но как это часто бывает, – по острой необходимости. Песня на разных языках сегодня, когда весь мир отказывается разговаривать друг с другом — это как спасательный круг. Очень хочется, чтобы в противовес страшным колыбельным, у нас были будильники, вытягивающие нас к свету».
Презентация «Просыпайся» состоится 25 августа на летнем опен-эйре Artemiev во дворе клуба «Урбан».
Комменты