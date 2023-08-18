Artemiev спел «Просыпайся» на трех языках

В момент своего релиза этот медитативный трек попал во множество плейлистов на всех без исключения музыкальных платформах, что подтолкнуло участников группы задуматься о необычной визуализации сингла. В этот момент и произошла случайная встреча с будущим режиссером клипа Сергеем Смирновым.

