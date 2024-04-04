Artemiev выпустил «Красный» альбом

Работа над этим альбомом шла в течение последних двух лет, и он несет в себе отпечаток тех переживаний, которые испытывал в это время каждый рефлексирующий человек. Здесь есть проживание смешанных эмоций, переосмысление себя в реалиях современности, поиск опор в повседневном и надежда на будущее.

«Альбом называется просто. «Красный». Это цвет, который мы зачастую относим к праздничным, и одновременно цвет, который предупреждает нас об опасности, цвет тревоги и надежды предрассветного неба. Цвет, который мы так часто боимся увидеть и так часто видим в последнее время. Ведь мы точно знаем, что это цвет, который есть в каждом из нас. Ну, и само слово «Красный», как красивый, надеюсь, тоже относится к нашему альбому», - говорит Павел Артемьев.



Artemiev

Три инструментальные композиции-интерлюдии написаны участником группы Сергеем Хащевским специально для альбома. Одна из них называется «Memento» и посвящена трагически ушедшему из жизни гитаристу группы Artemiev Антону Хабибулину. Так же Антону посвящена песня «Друг друга».

Во время работы над альбомом к команде присоединился саундпродюсер Александр Пантыкин-мл. (Sunny Swan), который помог группе зазвучать еще интереснее и мощнее.



Artemiev

В апреле в Москве и Санкт-Петербурге состоятся концерты-презентации нового альбома.