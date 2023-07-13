Artemiev экранизировал песню «140» с Марией Луговой

В момент своего релиза этот медитативный трек попал во множество плейлистов на всех без исключения музыкальных платформах, что подтолкнуло участников группы задуматься о необычной визуализации сингла. В этот момент и произошла случайная встреча с будущим режиссером клипа Сергеем Смирновым.

Паша Артемьев: «Мне нравится минималистичность этого видео. В кажущейся на первый взгляд простоте лично мне видятся большие смыслы. Я был дико рад и благодарен снова поработать с Машей Луговой на одной площадке. Кажется, у нас получилась трогательная и смешная история, которая заставила песню «140» зазвучать по-новому. У режиссера Сергея Смирнова изначально был свой взгляд и задумка, которая удачно сложилась с нашей музыкой».



Кадр со съемок клипа

Сергей Смирнов, режиссер: «Идея для клипа пришла мне еще прошлым летом, когда я сидел на лавочке у своего подъезда, а рядом из машины громко играла музыка. Тогда я сразу подумал, что было бы интересно снять клип, где песня артиста играет не поверх кадра, как обычно это бывает, а внутри. Когда Паша прислал демо новой композиции Artemiev, я удивился – насколько хорошо она ложится на мою идею. В песне даже есть слова: «я вышел из дома разутый», «день начался сам». Сама съемка прошла легко и по-летнему, что очень чувствуется в клипе.