«Artemiev» выпустил новый альбом «+ (плюс)»

В релиз под названием «+ (плюс)» вошли двенадцать треков. Автором композиции «Ультрафиолет» выступил гитарист группы Антон Хабибулин. Соавтором песни «Миллионы» является Саша Фрид. Автор остальных песен — фронтмен группы Павел Артемьев. Премьера альбома состоялась 12 февраля.

«Эта пластинка готовилась дольше запланированного времени — впрочем, 2020 год очень хорошо дал нам всем понять, что строить какие-либо планы в наше время не совсем разумно. Частично записанный в домашних условиях, дистанционно друг от друга, «+ (плюс)» оказался разножанровым и гораздо более энергичным по звучанию, чем две наши предыдущие работы. Наверное, в этом смысле он гораздо ближе по настроению к первому альбому группы. Надеюсь, когда концертные ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно сняты, мы успеем все вместе как следует под него потанцевать» — говорит Павел.



Artemiev

В 2020 году вышло четыре сингла с альбома — «Небо кувырком», «В янтаре», «Охотник», «Голоса». Помимо них, в лонгплей вошли две совместные работы: с певицами Сашей Фрид («Миллионы») и Мусей Тотибадзе (релиз «Инстинктивно» состоялся в январе 2021).