Artemiev выпустил «140» надежд на жизнь

Новый трек, уже начиная с зимних выступлений коллектива, постоянно исполнялся вживую, добавляя светлых красок в финальную часть каждого концерта. Прозвучит он и 23 мая на площадке «16 Тонн» на сольном выступлении группы.

«Название песни совпадает с ее темпом. Нам хотелось сделать такой трек, который давал бы надежду на жизнь. Пусть хоть крупица надежды на лучшее появится у всех, кто слушает эту песню», - говорит Паша Артемьев.



Artemiev

В конце мая также состоится съемка клипа, которая пройдет в Москве. Несмотря на то, что это первая премьера за почти 8 месяцев, группа регулярно радует поклонников информационными поводами. Недавно в прокат вышел ромком «Свободные отношения» и одной из музыкальных тем в нем стала композиция «Инстинктивно». А в ближайшее время состоится премьера короткометражного фильма «Броненосец» о ранних годах художника Сергея Эйзенштейна, в котором трек «Сердце» стал главной музыкальной темой фильма. 17 мая у Павла Артемьева состоялась и большая театральная премьера – в благотворительном спектакле «Не могу приехать. Цветет миндаль» по произведениям Андрея Вознесенского. Павел выступил в роли Андрея Андреевича.