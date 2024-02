Ашер выпустил первый за семь лет альбом «Coming Home»

В треклист вошли 20 песен, включая синглы «Good Good» и «Ruin».

«Coming Home» – также первый релиз Ашера в качестве независимого артиста. Певец выпустил его на собственном лейбле Mega: в 2022-м Ашер покинул лейбл RCA, на котором издавался десять лет.

На новом альбоме Ашера много приглашенных исполнителей. Помимо «Good Good» с Summer Walker и 21 Savage, в «Coming Home» попал ремикс «Standing Next to You» Чонгука из BTS с участием Ашера. Продюсером «Cold Blooded» выступил Фаррелл Уильямс, в «Risk It All» можно услышать H.E.R., в «A-Town Girl» – Latto.



Usher

«Coming Home» уже возглавил пять iTunes-чартов, включая США и Великобританию.

11 февраля Ашер выступит на «Супербоуле»-2024, где наверняка исполнит что-то из альбома.