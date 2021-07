Билли Айлиш выпустила самый ожидаемый свой альбом

Альбом «Счастливее, чем когда-либо» спродюсировал её брат Финнеас О’Коннелл, и он служит продолжением дебютного диска «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019). Релизу предшествовали выпущенные синглы «My Future», «Therefore I Am», «Your Power», «Lost Cause» и «NDA», все они вошли в топ-40 в американском хит-параде США Billboard Hot 100.

По словам Билли, саморефлексия — ее главный источник вдохновения при записи этого проекта. В большинстве композиций мы слышим сексуальные электронные ритмы с элементами фолка. Новый альбом полностью меняет облик, отходя от шумного звучания и подростковых текстов к темам эмоционального насилия, борьбы за власть и недоверия. Как бы то ни было, новый альбом Билли Айлиш — это событие, которое будут слушать и обсуждать еще очень долгое время.



Billie Eilish

«Этот второй альбом Билли Айлиш ждали многие, он даже побил рекорды по предзаказам. Билли удалось удержаться в эстетике интимного высказывания (вокал выперт над аранжировкой более чем). Но жирных аранжировок ее брату Финнеасу создать, кажется, не удалось. Билли по-прежнему печально описывает свои подростковые травмы по очереди, вплоть до «Я старею. У меня на плечах больше». Ей 19! Но фотками утверждение про «на плечах больше» бодипозитивной певицей доказано. Я не понимаю, за что в этом альбоме из 16 песен зацепиться. За Oxytocin? Его нью-вейв простецкий. За неожиданный госпел в Goldwing? Он вроде бы нарочит. Фразочки типа «Я знаю, что я теперь одинока. Знаю, что я должна быть несчастной без кого-то. Но разве я не кто-то?» в «My Future» не подкреплены хуками. Она очень убедительна, и если это было главной задачей альбома - транслировать убедительность - задача выполнена. Радиохитов тут нет. Его приятно слушать как исповедь подростка, который говорит без оглядки на тухлых родителей. Your Power хороша, но слишком уж акустическая. Так что NDA в духе Депеш Мод и Therefore I Am в трип-хопе все равно остаются главными тут. Третий альбом будет лучше, я уверен», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.