Дима Билан и Люся Чеботина раскрыли секреты своих отношений

Дима Билан и Люся Чеботина устроили живую премьеру совместного трека «Секрет на двоих» в гостях у драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Первым появился в студии Дима, для него утренний визит на радио стал настоящим испытанием.

«Я давно не ездил так рано по Москве, – признался певец, – обалдел, какие там заторы. Просто нечто. Наверное, декабрь, подарки. Я в 3-4 ночи засыпаю, просыпаюсь в 11-12 утра. Потому что работаю по ночам-вечерам. Рано я давно не просыпался, так, чтобы в 7 утра был на ногах – ну нет».



Дима БиланТ

Пока Люся Чеботина добиралась до студии, Дима Билан успел рассказать подробности о дуэте. По словам Димы, инициатором была именно Люся, которая написала музыку для трека «Секрет на двоих».

«Она меня в нем увидела, услышала. Я послушал эту музыку два дня и сказал «да». Она автор песни, она имеет право вето, право принимать решения», – отметил Дима Билан.

В ожидании Люси Дима поделился также трогательной историей о своей поездке в Казань и поисках дома, в котором провел детство. Родился певец в Карачаево-Черкесии, а совсем маленьким переехал с семьей в Набережные Челны. Под Казанью в селе Пестрецы жили его бабушка и дедушка, к которым он приезжал каждое лето.

«Меня просто потянуло туда, лет 20 там не был. На дом я давно глаз положил, сейчас узнаю, возможно ли его как-то выкупить. Хочется сделать фамильное гнездо, чтобы все родственники, двоюродные, троюродные, приезжали туда и отдыхали душой, – поделился мечтой певец».

Тут и Люся Чеботина появилась. Накануне она, судя по соцсетям, ела раков вместе с Севиль, участницей группы Artik&Asti. После отличного отдыха приехать с утра пораньше на радио оказалось не так уж просто. «Теперь ждите песню про раков», – пошутила певица и блогер.

«Что видит, то и пишет сразу. И такие обороты интересные. Талантливая невероятно просто», – заявил Билан.

Трек «Секрет на двоих» – о сложных взаимоотношениях, и все эти сложности Дима и Люся спели и станцевали в студии драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Дуэт получился огненный. Артисты отлично дополняют друг друга на сцене, да и в жизни неплохо ладят. Недаром на день рождения, по словам Люси, Дима подарил ей крутые сережки. 24 декабря день рождения отпразднует уже он сам.



Дима Билан и Люся Чеботина

«Искренность – это самое дорогое сегодня, – ответил Билан на вопрос, какой подарок он ждет. – Ну, или хотя бы не меньше того, что я тебе на день рождения подарил».

Планами на новогодний отдых Дима Билан делиться не стал, заявил, что у него много работы. Два альбома готовятся к выходу в следующем году. Идет также подготовка к шоу 14 февраля в Crocus City Hall, на которое он пригласил Люсю Чеботину.

«У меня реально каша в голове, столько треков, столько музыки», – признался музыкант.

У Люси Чеботиной самый глобальный из новогодних планов – поставить елку дома.

«У меня ее не было несколько лет. Я хочу, спустя годы, наконец-то это сделать», – поделилась Люся.

Видео общения с Люсей и Димой, а также выступления других звездных гостей радиостанции можно увидеть на YouTube-канале «Авторадио».