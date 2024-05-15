K-Pop по-русски: группа из Южной Кореи спела каверы российских хитов

Впервые аудитория популярной российской радиостанции услышала, как звучат знакомые всем хиты в исполнении артистов K-Pop. Да и само появление певцов корейской волны на «Авторадио» стало большим сюрпризом для слушателей, среди которых оказалось немало поклонников жанра. Живой концерт W24 в радиоэфире вызвал много откликов, подтверждающих, что магия K-Pop достигла и наших широт.



K-Pop-группа впервые на «Авторадио»

«Вот это да! Корейская группа на «Авторадио»! Спасибо!», «Когда мама позвонила мне со словами «тут по радио эти твои корейцы поют», я сперва не поверила», «Я поражена до глубины души. W24 такие красавчики!», «У корейских парней такие приятные мягкие голоса, слушать одно удовольствие. Пойте мальчики для нас, мы вас любим. Музыка не имеет границ», – комментируют выступление слушатели.

Были впечатлены и ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Брагин, Гордеева и Захар, встречавшие в своей студии с живыми концертами самых ярких музыкальных звезд. «Никогда не знаешь, как может звучать K-Pop!» – отметили «Мурзилки», услышав в исполнении W24 песни «Останусь» группы «Город 312», «Самая-самая» Егора Крида, «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко.

Пели парни по-русски, но объясняться с ведущими им все же пришлось через своего менеджера, который удивил отличным знанием языка. Ребята рассказали, что приехали в Россию, чтобы выпустить каверы на популярные у нас песни. В альбом «Включай скорее» вошли шесть хитов, три из которых музыканты исполнили вживую на «Авторадио».

«Русский язык – один из самых сложных во всем мире. Поэтому, когда появилась задача выучить песни, было очень тяжело. Особенно вот это слово – «взмахнёт». Оно далось очень тяжело», – признался солист Чон Ховон.

Для W24 это не первое знакомство с нашей страной. Прошлой осенью они представили в Москве кавер на хит Виктора Цоя «Группа крови». В России им очень понравилось, рассказали парни, особенно красивые люди на улицах и вкус латте. Секрет вкусного кофе – в настоящем молоке, считает Чон Ховон.

«После первого визита мы поняли, что хотим завоевать еще больше любви наших фанатов в России. Поэтому подготовились лучше и расширили репертуар. Мы надеемся, что у нас все получится», – заявили музыканты.

Ведущие шоу предположили, что цифры в названии W24 близки к среднему возрасту участников. На самом деле, сообщил Чон Ховон, ему и барабанщику Ким Джонгилю уже 32 года, а гитаристу Ким Юнсу 29 лет.

«Спасибо за комплимент, в Корее любят, когда дают меньше лет, чем есть на самом деле, – поблагодарил Ховон. – W в названии – это World, 24 – часы в сутках, то есть наш посыл – музыка должна звучать круглые сутки во всем мире».



Приехали к нам за любовью фанатов

На вопрос, какой из российских хитов звучит в его плейлисте, Ховон напел «Миллион алых роз». Эта песня задевает струны души каждого в Корее, добавил артист. Раскрыли W24 и секрет популярности K-Pop в мире.

«Мы думаем, отклик находит в первую очередь сама визуализация, подача, – рассказал Ким Джонгиль. – Проработка идет со всех сторон. Продумывают стиль артистов, прически, также стиль подачи танцев, саму музыку. То есть очень большой объем работы проводится ради того, чтобы создать продукт».