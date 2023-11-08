Люся Чеботина: Когда говорят, что у меня мания величия – это не так!

Люся Чеботина выступила с живым концертом на Авторадио. В студии вечернего шоу «Мурзилки Live» она презентовала свой новый альбом «Первая леди», релиз которого состоялся в ночь на 3 ноября. Исполнив вживую практически все треки, певица объяснила радиослушателям, что не претендует на новый статус, а смысл столь провокационного названия в ином.



Люся Чеботина рассказала про свои имперские амбиции на Авторадио

«Название альбома не связано напрямую с первой леди какой-либо страны. Это скорее про то, что каждая девочка в своей жизни должна ощущать себя первой леди».

«То, что у тебя в этом году началась мания величия, это уже неопровержимый факт», – не отступали «Мурзилки». И тому есть доказательства. Весной Люся записала хит «Королева» вместе с Киркоровым, осенью выпустила альбом «Первая леди» с песней «Примадонна». Незадолго до этого появились песня и клип «Императрица». Исполнительница хита «Солнце Монако» попыталась оправдаться.

«Это абсолютная случайность. На самом деле песня «Королева» о том, что только мужская любовь дает девушке возможность почувствовать себя настоящей королевой. «Примадонна» не о том, что я - примадонна. За каждой девочкой, за каждой примой, за ее успехом всегда стоит боль и разочарование, и песня об этом. Я действительно закладываю в это большой смысл. Когда говорят, что у меня мания величая – это абсолютно не так. Мне кажется, я - самый простой артист на эстраде. А «Императрица» – это ремейк песни Ирины Аллегровой, который сделали специально для саундтрека фильма, а мне просто предложили его записать».



Люся Чеботина презентовала новый альбом на Авторадио

Расспросили ведущие «Авторадио» и о закрытой презентации нового альбома «Первая леди». Она представляла собой перформанс с благотворительным аукционом, в котором участвовали самые именитые звезды. На аукционе продавались картины, каждая из которых была тематически связана с песнями из нового альбома Люси.

«Мы нашли 8 художников - абсолютно неизвестных, но суперских, и каждого попросили нарисовать картину к одному из треков. Работы мы продали на аукционе, а заработанные деньги отправили в фонд проекта «Ты супер!». Этот фонд помогает детишкам с непростой судьбой, оставшимся без попечения родителей. Участники этого шоу до исполнения 18 лет получают финансовую поддержку от фонда, которая позволяет заниматься с педагогами по вокалу, поступать в вузы. И я очень рада, что мы все вместе это сделали».

Одну из картин, под названием «Примадонна», купил за 700 тысяч рублей Филипп Киркоров. Вторую по стоимости приобрела Елена Сажина, Helen Yes блогер, за 600 тысяч рублей. Анита Цой оценила одну из картин в 4100 долларов.

«Очень классная была обстановка, мне очень приятно, что мои друзья так отозвались и поучаствовали в этом аукционе, не пожалели финансов для детей».