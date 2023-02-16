Мари Краймбрери: Живите так, чтобы вам было супер, иначе все это зря!

Первый live своей новой композиции Мари Краймбрери подарила слушателям Радио Energy. Песня о счастливых моментах, которые стирают прошлые обиды, прозвучала как личное признание певицы. Мари все откровенней с публикой, отметил диджей Саймон, а главное, наконец созрела для счастливой любви. Афрорусский ведущий популярного радиошоу расспросил девушку, как теперь она относится к грусти.



Мари Краймбрери открыла новый этап жизни новой песней

«Мне кажется, чувство грусти такое же крутое, как и чувство любви, если его правильно воспринимать, – ответила певица. – Поэтому, даже если в моей жизни все будет классно, все будет суперкруто, ностальгическая нотка минора останется со мной всегда. Я по природе очень эмпатичный человек, близко к сердцу принимаю вещи, которые ранят нас. Новая песня – крик моей души о том, как сильно мне хочется подарить всем состояние абсолютного и безусловного счастья».

Перед тем, как исполнить новый трек в студии, Мари пожелала всем, кто грустил под ее песни раньше, загадать самые большие и счастливые перемены в личной жизни.



Мари Краймбрери спела новый трек

«На самом деле, я безумно люблю то, что я делаю. Так же сильно, как выступать, я люблю писать песни. Поэтому я сама кайфую, когда слушаю свою новую демку. Это класс!» – призналась она после выступления.

Певица рассказала Радио Energy, что не следит за топами музыкальных чартов и рейтингами. Ей интересна реакция самих зрителей, а они одинаково громко подпевают и мажорным, и грустным песням. Если артисту его песни в кайф, то и публика обязательно их оценит.

«Живите каждую минуту так, чтобы вам было супер, иначе все это зря», – заявила Мари Краймбрери.