Настасья Самбурская прощается с токсиками «Ах, уедь!»

«Ах, уедь!» — это композиция в жанре поп-шансон, обыгрывающая известное матерное слово.
«Новый трек «Ах, уедь!» обещает стать настоящим музыкальным шедевром, который, как Maybach в мире звукового сопровождения женских посиделок, станет официальным гимном для сильных и независимых женщин и станет незаменимым атрибутом всех вечеринок и караоке-вечеров. Стоит добавить любимую бутылочку Prosecco и лучшую подругу, и, по слухам, это сможет сместить ось земли! Композиция посвящена моментам, когда вместо искреннего «Привет, любимая!» вы слышите просто «Привет». Это сигнал: пора двигаться дальше и забывать о токсичных отношениях! Трек, наполненный иронией и сарказмом, предлагает универсальный ответ на отвратительные фразы абьюзеров, такие как: «Дорогая, такого точно больше не повторится»», - сообщается в пресс-релизе.
Комменты