Рики Мартин выиграл суд по обвинению в инцесте

Сегодня певец предстал перед судом и дал убедительные показания, после чего с него сняли все обвинения.



Ricky Martin

21-летний племянник певца Деннис Ядиэл Санчес обвинял его в том, что они состояли в интимных отношениях. Якобы певец проявлял физическую и психологическую агрессию в ходе отношений, которые продолжались в течение семи месяцев. Обвинения в домашнем насилии и инцесте были выдвинуты Мартину 2 июля. Сообщалось, что Рики Мартину может грозить до 50 лет тюремного заключения из-за отношений с племянником.







Суд состоялся в Пуэрто-Рико сегодня. Мартин через Zoom обратился напрямую к судье, и выиграл суд.

«К сожалению, человек, который сделал это заявление, борется с серьезными проблемами психического здоровья. Рики Мартин, конечно же, никогда не был и никогда не будет вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником. Эта идея не только не соответствует действительности, она отвратительна. Мы все надеемся, что этот человек получит помощь, в которой он так остро нуждается», — заявил адвокат певца Марти Сингер.