Рики Мартин выиграл суд по обвинению в инцесте

"У нас родился сын, которого мы назвали Ренн Мартин-Йосеф", — написал певец.



View this post on Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Oct 29, 2019 at 3:48pm PDT



Ребенок появился на свет спустя почти два года после того, как Мартин и Йосеф сообщили о том, что тайно поженились.



Семья Рики Мартина



Ренн стал четвертым ребенком для Мартина (в 2008 суррогатная мать родила ему двух мальчиков-