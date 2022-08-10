Shaman: Я продвигался один, мне никто не помогал!

Несмотря на занятия музыкой с 4 лет, несколько музыкальных образований и участие в популярных конкурсах, настоящая известность пришла к артисту недавно.

«У меня ушло целых 15 лет на то, чтобы сейчас вот так стоять на сцене и сгорать от света ваших глаз. Я очень счастлив, что наконец-то дошел. Мой путь был трудным, я продвигался один, мне никто не помогал. За это время я написал, наверное, песен 200, но получаться у меня стало только в 2021 году», – заявил Shaman слушателям «Авторадио» на живом концерте в студии шоу «Мурзилки Live».

Видеотрансляция выступления в прямом эфире шла на сайте и в официальных аккаунтах радиостанции, а видеозапись концерта быстро собрала сотни тысяч просмотров в Сети. Прозвучала в live-исполнении и песня «Улетай», которая вышла летом прошлого года и сразу завирусилась на просторах интернета. С нее-то и начался успех, считает Shaman.

«Именно тогда в мои соцсети стало добавляться большое количество подписчиков, я стал заметным в Интернете. Я поднимался именно через соцсети, спасибо тем людям, которые обратили на меня внимание», – поблагодарил артист.



Shaman

Рассказал он и о том, почему выбрал для себя псевдоним Shaman. Дело не в колдовстве, отметил музыкант, просто имя отражает то особое состояние, в которое он впадает на сцене.







«Когда я выступаю, из меня выходит такая сущность, которая сметает все на своем пути. Человеческое имя здесь никак не подходит. На сцене – я артист, а в жизни, в миру – просто человек, который продюсирует персонажа со сцены. Это такое разделение жизни», – рассказал певец.

Продюсировать самого себя Shaman собирается и в дальнейшем, несмотря на сотрудничество с Виктором Дробышем. По словам музыканта, с известным композитором и продюсером он познакомился прошлой осенью, когда уже имел миллион подписчиков в соцсетях, а песня «Улетай» разлетелась по Сети.

«Его люди вышли на меня, но мы с ним сразу договорились о паритетных отношениях, что он не является моим продюсером. Я независимый артист, который стал известным благодаря своим песням, интернету и народной любви. Виктор Дробыш совместно с лейблом «Первое музыкальное» занимается дистрибуцией моих песен, продвижением моего творчества за какой-то вменяемый процент. А творчество – это полностью мое», – прокомментировал Shaman партнерство с Дробышем.



Shaman

Темп, взятый сейчас артистом, можно назвать поистине сумасшедшим. Только этой весной состоялся его первый сольный концерт в Москве, сейчас уже идет тур по стране, а в марте следующего года Shaman выступит на сцене БКЗ «Октябрьский» и в Crocus City Hall. Но самый важный концерт, признался артист, состоится этой осенью в Новомосковске.

«Это мой родной город, я всегда мечтал сделать сольный концерт в самом большом зале, который там только есть. 18 октября моя мечта осуществится. До конца году у меня еще порядка 50 концертов, и они только добавляются. А это значит, что люди хотят меня видеть, я вижу полные залы, я вижу отдачу людей, они отдаются не меньше, чем я на сцене. Для меня это просто чудо огромное», – поделился Shaman с ведущими шоу «Мурзилки Live».

Живой концерт в студии «Авторадио» музыкант завершил песней «Я русский», вышедшей 22 июля и уже собравшей на YouTube-канале артиста более 8,5 миллионов просмотров.