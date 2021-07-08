Супер Жорик в ананасах признался «Меня прёт от тебя!»

Режиссер Григор Гаспарян снял историю о том, как Супер Жорик, уставший от унылой жизни с женой (актриса Comedy Woman Мария Матевосян), ныряет в ванну и оказывается в бассейне в окружении красавиц-моделей. За одной из них (актриса Анна Бузова) он начинает ухаживать со словами «Меня прёт от тебя!». И все хорошо, пока не появляется жена...

«Именно сегодня — 8 июля, в самый светлый день лета, День семьи, любви и верности, я презентую свой супермегабэнгер «Меня прёт от тебя!». ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОСМОТРЕ КЛИПА: Танцуем, подпеваем, кайфуем, релаксуем, чилим, расслабляемся, отрываемся, оттягиваемся, наслаждаемся, балдеем, полыхаем, блаженствуем, позитивничаем, настроенствуем, камоневрибадничаем, мувёрбадничаем, а, главное, шейрим и лайкаем!»



Супер Жорик

В клипе появился солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в эпизодической роли.