СуперЖорик на дне встретил звезд шоу-бизнеса

Режиссёры Давид и Айк Саакянц создали яркую анимацию, показав «подводный мир шоу-бизнеса»: осьминогов Ольгу Бузову и Давида Манукяна, ерша Конора Макгрегора, морского котика Тимати, краба Юрия Дудя, кита Басту, улыбающегося Александра Маслякова и подводного короля Ивана Урганта, и многих других.

«Всем горячий сочинский бонжур! Ловите мой юбилейный третий клип «Чао! Чао!» Обратился ко всем нашим звездам, мол, типа, как бы, приходите сниматься в моём клипе – никто не пришёл. Пришлось взять фломастеры и всех нарисовать!» – написал СуперЖорик.



Михаил Галустян

Слова: Баскаков Д.А. Калиш Д.В., Г. Мартиросян, М. Галустян. Музыка: Баскаков Д.А. Калиш Д.В. при участии Гарика Мартиросяна и Михаила Галустяна. Аранжировка и сведение - Артэм Вальтер.