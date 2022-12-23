Тейлор Свифт установила новый рекорд в продажах альбомов

При этом в одном только США Тейлор Свифт продала более 3 млн экземпляров пластинки, из которых почти 1,6 млн пришлось на дебютную неделю. Она единственный артист, у которого пять альбомов становились «миллионниками» за неделю. Помимо этого, «Midnights» – единственный с 2015 года релиз, у которого более миллиона продаж приходится на физические носители.



Taylor Swift

Новость прокомментировал Лусиан Грейндж, глава Universal Music:

«Тейлор – многопрофильная творческая сила. Благодаря своим достижениям она уже вошла в число наиболее выдающихся артистов в истории музыки. Мы безумно рады и горды, что сотрудничаем с ней во многих аспектах ее карьеры [Свифт выпускается на лейбле Republic, принадлежащем Universal]».

Недавно песня Тейлор Свифт «Carolina» из саундтрека к фильму «Там, где раки поют» вошла в шорт-лист кандидатов на «Оскар»-2023.

Также сейчас Тейлор Свифт работает над своим первым фильмом в качестве режиссера. О нем известно немного, но проект обещает быть серьезным. Его производством занимается крупная студия Searchlight Pictures, работавшая над оскароносными «Формой воды», «Землей кочевников», «12 лет рабства» и «Бёрдмэном».