Тейлор Свифт установила новый рекорд в продажах альбомов

На первом месте расположилась песня «Anti-Hero», на втором – «Lavender Haze», на третьем – «Maroon». Четвертая строчка за песней «Snow On the Beach», дуэту с Ланой Дель Рей, пятая – за «Midnight Rain». Также в топ вошли композиции «Bejeweled», «Question?…», «You’re On Your Own, Kid», «Karma» и «Vigilante Sh*t».