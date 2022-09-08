Ваня Дмитриенко о своей школе и знакомстве с Камилой Валиевой

На самом деле, в гости к Саймону, в студию его шоу с африканским акцентом, Ваня собирался еще 1 сентября, но помешали школьные дела. Юный музыкант принял важное для себя решение вернуться к учебе и получить аттестат о среднем образовании.

«Очень не хотелось, чтобы у меня было ощущение, будто я деградировал, ведь я уже ушел вроде и вот вновь к этому возвращаюсь. Поэтому сначала я точно убедился, что сам хочу вернуться в школу, окончить 10-й и 11-й класс за один год, а после пошел в экстернат. Это было не давление родителей, а мое решение, честное слово», – заявил Ваня Дмитриенко в эфире Радио Energy.



Ваня Дмитриенко

Пока у музыканта все получается, 1 сентября он даже сходил на школьную линейку. А ведь еще недавно ходили слухи, что Ваня Дмитриенко учится на экономиста в колледже.

«Просто многие вузы хотят забрать меня к себе. На самом деле, я хотел идти на экономику и финансы еще год назад, когда ушел из школы после 9-го класса, и даже поступил в экономический колледж, но… короче, не пошло. Не то чтобы не понравилось, я даже туда не пришел», – признался Ваня ведущему шоу Саймону и его помощнице Саше Маслаковой.

Разобравшись со школьными делами, певец наконец добрался до студии на Радио Energy, чтобы устроить живую премьеру новой песни «Сила притяжения». В клипе на этот трек вместе с Ваней снялась спортсменка с мировым именем – звездная фигуристка Камила Валиева. 16-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию, отметил музыкант, впечатлила его своим актерским талантом.

«Прекрасный получился клип, с Камилой я чертовски рад был поработать. Она большая молодец, талантливый человек талантлив во всем, сыграла она великолепно. Ее сцены мы очень быстро снимали, она и свое еще добавляла, очень круто сделала», – рассказал Ваня.









Ваня Дмитриенко

В Сети существует немало версий того, как Ваня Дмитриенко познакомился с Камилой Валиевой, а на самом деле, рассказал певец, спортсменке просто понравилась его музыка и познакомились они в соцсети.

«Ребята отметили меня в сторис на интервью, где она говорит, что любит слушать Ваню Дмитриенко. Я такой: «Обалдеть!» И мы с ней потом списались, я позвал ее на свой сольный концерт, после концерта мы с ней познакомились мельком. После она звала меня на свои показы, я приходил, смотрел. И вот в итоге мы решили поработать вместе в клипе», – поделился музыкант.

История в духе турецкого сериала «Постучись в мою дверь», шутили ведущие Радио Energy. Теперь Ваню и Камилу постоянно шипперят, приписывая романтичные отношения, но что же происходит в действительности?

«У меня есть девушка, ее зовут Саша, с Камилой мы не встречаемся, просто у нас с ней очень классное общение. Мы по-дружески с ней общаемся», – рассказал Ваня в эфире Радио Energy.

Раскрыв все карты ведущим, Ваня устроил live-премьеру новой песни в студии «Саймон-Шоу», прямая трансляция выступления прошла также в телеграм-канале Радио Energy.