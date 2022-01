The Weeknd объявил о «Рассвете»

В релиз вошли 16 песен, в том числе коллаборации с Куинси Джонсом, Tyler, the Creator, Лил Уэйном, электронным музыкантом и продюсером Oneohtrix Point Never и актером Джимом Керри, который читает текст финального трека «Phantom Regret by Jim».

«Сейчас вы слушаете 103,5: Dawn FM. Вы слишком долго были в темноте, пора выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями», - говорит о релизе сам Abel Makkonen Tesfaye.



The Weeknd

Продюсированием альбома занимался сам Weeknd вместе с Oneohtrix Point Never, который продюсировал большинство треков, а также Макс Мартин, Оскар Холтер, Кэлвин Харрис и Swedish House Mafia.

Ранее он объяснял название альбома тем, что «если последняя запись - это After Hours of the night, то грядет The Dawn».

На стандартной обложке альбома Dawn FM изображена резко постаревший и бородатый образ Weeknd в темной обстановке с небольшим лучом света, сияющим над его плечом, символизируя про темы альбома о переходе жизни к смерти.

Сам альбом имеет психоделическое радио-эстетику с экзистенциальными темами треков.

В интервью Billboard The Weeknd подробно остановился на этих темах, сказав:

«Представьте, что альбом выглядит так, будто слушатель мертв. И все они застряли в этом чистилище. Я всегда представлял себе, что застрял в пробке в ожидании светофора в конце туннеля. И пока вы застряли в пробке, в машине включили радиостанцию, радиоведущий, ведущий вас к свету и помогающий перейти на другую сторону. Таким образом, это может быть празднично, может быть мрачно, однако, вы хотите, чтобы это чувствовалось, но это то, что «Рассвет» для меня».

Upd. Спустя несколько часов вышел клип на песню Sacrifice.