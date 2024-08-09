Юлия Беретта двигается как «Танк»

Юлия Беретта сыграла в джаз «Без меня» Певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса Юлия Беретта выпустила уже второй авторский... Беретта поменяла жанр или же это еще один удачный эксперимент?! А может она пишет целый альбом в...

Юлия Беретта спела «Мой друг» в ретро-стиле Юлия Беретта выпустила сингл «Мой друг» (слушать песню). Композиция «Мой друг» написана в стилистике советской эстрады или даже советского джаза 70-х.

Юлия Беретта показала своего «Изобретателя» Певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса Юлия Беретта выпустила новый сингл «... «Какую бы не выбрал мужчина профессию, в душе он всегда “Изобретатель”. Эта песня про девушек -...

Юлия Беретта снова «Невеста» Певица Юлия Беретта выпустила новую песню «Невеста» в канун своей собственной свадьбы (слушать... Так что теперь без всяких сомнений можно точно сказать, что Юлия Беретта, как автор текстов и...