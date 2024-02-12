Юлия Беретта спела «Мой друг» в ретро-стиле

Композиция «Мой друг» написана в стилистике советской эстрады или даже советского джаза 70-х.
«Легкая, душевная и ритмичная музыка, записанная живыми инструментами, с глубоким смыслом, в котором можно найти даже иронию. Песня про зрелость, любовь, принятие себя и понимание жизни. Несмотря на философский текст, из-за подачи голоса, мелодии и аранжировки, она остается легкой и ложится в память так, что хочется напевать после первого прослушивания», - утверждается в пресс-релизе.
«Последнее время я слушаю исключительно ретро-музыку, так как то, что модно сегодня у молодежи и звучит из всех источников, слушать больше не могу… Для меня все одинаковое и неинтересное. Надоели эти тренды с жирными битами и искусственно затюненными голосами. Хочу крайности, поэтому возвращаюсь в советскую эстраду, где не было этого жуткого желания задрать эквалайзером вверх так, чтобы быть громче и ярче всех», - говорит Беретта.
Релиз вышел 12 декабря на лейбле Zion.
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