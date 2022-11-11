Юлия Беретта снова «Невеста»

Так что теперь без всяких сомнений можно точно сказать, что Юлия Беретта, как автор текстов и композитор отражает свою жизнь в своем творчестве. Лёгкая, зажигательная, танцевальная композиция с восточным колоритом, - несмотря на то, что ее избранника зовут Денис.

«Времена меняются, а люди женились, женятся и будут это делать всегда!» - Юлия Беретта.



Юлия Беретта

В своих интервью Юлия Беретта рассказывала, что впервые с Денисом столкнулась еще 20 лет назад, когда пела в группе «Стрелки».

«Помню, спешила на какой-то концерт, ловила такси на дороге. И остановился симпатичный молодой человек на иномарке. Мы весь путь разговаривали, он задавал разные вопросы, с большим интересом меня слушал. Довез, не взяв денег. И номер телефона тоже не попросил. Я подумала, что он меня узнал и наверняка найдет. Но Денис меня не искал, и через какое-то время я забыла об этой встрече», — рассказывает Юлия.

Позднее Беретта отправилась на съемки фильма в Феодосию. В аэропорту к ней подошел... тот самый Денис.

«Я не узнала Дениса сразу, но он предпринял все усилия, чтобы я все-таки вспомнила нашу встречу. И я вспомнила! В Феодосию мы летели вместе!» — вспоминает певица.

Но и эта встреча не привела к отношениям: Беретта вышла замуж за другого и родила сына, а Денис женился и завел троих детей. В 2018 года они оба встретились уже в статусе свободных людей, и отношения завязались. Спустя 4 года Денис сделал предложение, и Юлия согласилась.