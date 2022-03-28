Юлия Беретта и Леонид Величковский перевыпустили «Весну-Весну»

Золотой голос группы «Стрелки» Юлия Беретта вдохновила бывшего продюсера группы Леонида Величковского на создание ремейка на песню «Весна-Весна» и еще нескольких песен из 90-х. Новое звучание в стиле old school weekend и хорошо знакомые слова. Мода на песни 90-х не проходит, людям нужны воспоминания.

Многие артисты пошли по пути реставрации песен олдскульного периода. Но что интересно, коллаборация Беретты с бывшим продюсером обусловлена не только крепкой дружбой и музыкальными интересами, но и тягой к творчеству, умением не останавливаться на достигнутом. Еще в период становления группы бывшая Ю-Ю а теперешняя Юлия Беретта занимала лидирующую позицию как автор и соавтор многих хитов группы, как самый узнаваемый тембр.







Юлия Беретта

«Мы поздравляем вас с весной! – говорит артистка, - с этим прекрасным временем года. И хотим подарить вам улыбку, лучи надежды и радости, и чью то любовь, у девчонок весна, у мальчишек весна, весной так хочется любить!»