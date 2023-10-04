Юлия Беретта показала своего «Изобретателя»

«Однажды каждый из нас понимает, что жизнь - это удивительный дар! И тогда

мы по-новому начинаем к ней относиться - с благодарностью, не только к

хорошему, но ко всему, что готовит нам грядущий день. Не бывает взлетов

без падений. Не попробовав горького, не познать сладкого. Невозможно

понять, что такое добро, не будь на свете зла. Мир полярный. И нам