Юлия Беретта показала своего «Изобретателя»

«Какую бы не выбрал мужчина профессию, в душе он всегда “Изобретатель”. Эта песня про девушек - подруг с перечислением имен и профессий. Такой ход, на мой взгляд, расширяет аудиторию трека, слушателя переносит на девичий междусобойчик, где каждый может увидеть себя героиней или героем. Текст с юмором и с самоиронией, автобиографичен, но при этом актуален для всех. Стилистика 70-х, но в современном звучании. Pop с нотками disco и electrohouse», — размышляет Юлия Беретта.
Трек Юлии Беретты «Изобретатель» вышел на лейбле Zeon.
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