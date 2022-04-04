Юлия Беретта посвятила новый альбом «родственным душам»

В релиз, вышедший на лейбле zeon, вошло 10 треков, в том числе «Думаю о тебе», отсылающая к знаменитому хиту «Ласкового мая» и Юрия Шатунова «Седая ночь».





Невозможно смолчать о сегодняшних событиях. Еще в 2015 году я оказалась на сайте "Миротворец", потому что выступала в ДНР и ЛНР. Находиться без слез там было невозможно. Я видела глаза тех людей, жизнь которых была покалечена… Мне было плевать, что я не смогу больше никогда приехать на Украину при текущей власти - эта власть принесла боль и страдание тем людям, чьи судьбы и жизни были разрушены. Я не политик, но после всего увиденного мною на Донбассе я, безусловно, поддерживаю действия нашего президента. Каждый человек должен жить по предназначению и заниматься своим делом. Вот и я буду продолжать писать песни и делать то, что умею».