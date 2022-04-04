Юлия Беретта посвятила новый альбом «родственным душам»

В релиз, вышедший на лейбле zeon, вошло 10 треков, в том числе «Думаю о тебе», отсылающая к знаменитому хиту «Ласкового мая» и Юрия Шатунова «Седая ночь».
«Я всегда чувствовала патриотизм и любовь к своей Родине и продолжаю это делать. В моем арсенале много песен, написанных о стране, о людях, об их профессиях, о чувстве гордости. В песне "Мой офицер" я говорю об офицерах как о высочайшем примере чести, достоинства и мужества. Наша Родина сильна потому, что у нас есть такие люди. О них надо петь песни и снимать фильмы. И вообще, самая первая моя песня, которую я написала еще в 1998 году для группы «Стрелки», была о Москве, о любви к столице нашей Родины. Люди знают и любят эти песни.
Невозможно смолчать о сегодняшних событиях. Еще в 2015 году я оказалась на сайте "Миротворец", потому что выступала в ДНР и ЛНР. Находиться без слез там было невозможно. Я видела глаза тех людей, жизнь которых была покалечена… Мне было плевать, что я не смогу больше никогда приехать на Украину при текущей власти - эта власть принесла боль и страдание тем людям, чьи судьбы и жизни были разрушены. Я не политик, но после всего увиденного мною на Донбассе я, безусловно, поддерживаю действия нашего президента. Каждый человек должен жить по предназначению и заниматься своим делом. Вот и я буду продолжать писать песни и делать то, что умею».
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