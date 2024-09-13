Юлия Беретта поставила «Лайк»

Автор и исполнитель, известная певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса, золотой голос...

Автор и исполнитель, известная певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса, золотой голос...

Юлия Беретта выпустила релиз с авторской композицией «Танк», и снова в стиле кроссовер джаз (...

Юлия Беретта выпустила релиз с авторской композицией «Танк», и снова в стиле кроссовер джаз (...

Певица, музыкант, автор текстов и композитор, актриса Юлия Беретта выпустила уже второй авторский...