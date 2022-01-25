Zivert воспела музыку в метро как «Три дня любви»

Юлия Зиверт экранизировала еще одну песню из альбома «Vinyl 2». Режиссер Алексей Куприянов показал пожилую пару явно любящих друг друга калифорнийцев, гуляющих по берегу моря, делающих какие-то совместные дела, и не растерявших за долгую жизнь чувств друг к другу. «Удивительно, что Алексей Куприянов решил отправиться именно в Монтерей, в место, которое висело у меня на карте желаний в старой квартире с 14 лет! Удивительно, что задумывая поиск актеров, он просто встретил там эту настоящую...

Юлия Зиверт экранизировала еще одну песню из альбома «Vinyl 2». Режиссер Алексей Куприянов показал пожилую пару явно любящих друг друга калифорнийцев, гуляющих по берегу моря, делающих какие-то совместные дела, и не растерявших за долгую жизнь чувств друг к другу. «Удивительно, что Алексей Куприянов решил отправиться именно в Монтерей, в место, которое висело у меня на карте желаний в старой квартире с 14 лет! Удивительно, что задумывая поиск актеров, он просто встретил там эту настоящую...

В альбом «Vinyl #2» вошло 12 треков, в том числе дуэты с Lyriq, Бо и Wiwo. «Здесь собраны частички абсолютно новых песен… И мы считаем часы до того мгновения, когда они станут вашими», - говорит Зиверт. Zivert «Юлия Zivert выпустила вторую часть альбома Vinyl, это гораздо более грустно, чем ожидалось. Зиверт стала совершенно безликой, подровнялась под линейку среднестатистической попсы, а раньше выделялась. Амбиций больше нет. Обескураживает, что Юлия теперь часто поет в нос, и...

В альбом «Vinyl #2» вошло 12 треков, в том числе дуэты с Lyriq, Бо и Wiwo. «Здесь собраны частички абсолютно новых песен… И мы считаем часы до того мгновения, когда они станут вашими», - говорит Зиверт. Zivert «Юлия Zivert выпустила вторую часть альбома Vinyl, это гораздо более грустно, чем ожидалось. Зиверт стала совершенно безликой, подровнялась под линейку среднестатистической попсы, а раньше выделялась. Амбиций больше нет. Обескураживает, что Юлия теперь часто поет в нос, и...

Певица Zivert выпустила новый билингвальный трек и клип «Cry» авторства Алана Бадоева (смотреть клип).