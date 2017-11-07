Группа «Руки Вверх!» отметила день рождения двумя аншлагами

В этом году группе «Руки Вверх!» исполнился 21 год. День рождения отпраздновали масштабно и весело.
«Ура! Нам 21 год! — ликовал со сцены Сергей. — Хочу поздравить нашу дружную команду, всех, кто причастен к нашему успеху и всех, кто долгие годы находится рядом с нами, поддерживает и помогает нам стать еще лучше! Я поздравляю многомиллионную армию слушателей, поклонников, фанатов, друзей группы «Руки вверх!». Это наш общий праздник, родные! Спасибо всем за 21 год счастья!».
Поддержать артиста на сцену вышли самые близкие – его супруга Регина Бурд и старшие дети Ника и Энджел. Вместе семья исполнила песню, написанную Сергеем специально к церемонии венчания, которую они с Региной провели этим летом.
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