Группа «Руки Вверх!» отметила день рождения двумя аншлагами

В этом году группе «Руки Вверх!» исполнился 21 год. День рождения отпраздновали масштабно и весело.



Руки вверх

«Ура! Нам 21 год! — ликовал со сцены Сергей. — Хочу поздравить нашу дружную команду, всех, кто причастен к нашему успеху и всех, кто долгие годы находится рядом с нами, поддерживает и помогает нам стать еще лучше! Я поздравляю многомиллионную армию слушателей, поклонников, фанатов, друзей группы «Руки вверх!». Это наш общий праздник, родные! Спасибо всем за 21 год счастья!».



Поддержать артиста на сцену вышли самые близкие

Поддержать артиста на сцену вышли самые близкие – его супруга Регина Бурд и старшие дети Ника и Энджел. Вместе семья исполнила песню, написанную Сергеем специально к церемонии венчания, которую они с Региной провели этим летом.