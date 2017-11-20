Внук Сергея Прокофьева выступит в Москве

Композитор, диджей, продюсер и куратор Габриэль Прокофьев, с легкостью соединяющий академические традиции и последние нововведения хип-хопа и электроники, сумел состояться в той же профессии, что и его грандиозный дед, изменивший историю мировой музыки в XX веке.

Родившись в Лондоне в семье художника Олега Прокофьева, Габриэль вырос на звучавшей в доме классической музыке и даже сочинял что-то в юности, подражая дедушке, но, как и положено тинейджеру, начал с музыки более понятной сверстникам, основав первую рок-группу еще в 10 лет. Получив композиторское образование в университетах Бирмингема и Йорка, Габриэль Прокофьев сперва пошел еще дальше от филармонических стандартов: диджеил, продюсировал рэп-артистов и писал электронную музыку – от утонченной электроакустики до энергичного грайма и электро. В 2003 году композитор вернулся к своим корням, начав сочинять симфоническую музыку, которая суммировала его уникальный опыт, полученный в консерваториях, академических залах и ночных клубах. В том же 2003-м он организовал лейбл Nonclassical, который выпускает как его собственные работы, так и других музыкантов, перекидывающих мост между XX и XXI веками. За последние 10 лет Габриэль Прокофьев собрал значительное портфолио, в котором насчитывается семь симфонических концертов, разноплановая камерная и вокальная музыка, оркестровый ремикс Девятой симфонии Бетховена и полнометражные работы для кино, театра и балета. Его музыку исполняли ведущие оркестры мира, знаменитые дирижеры и звездные солисты. Ею восхищались критики ведущих мировых изданий – от The Guardian до The Times, называя «революционной», «экстраординарной», «чертовски умной» и «небесно красивой».

В декабре 2017-го музыкальный фестиваль SOUND UP представляет программу избранных сочинений Габриэля Прокофьева, лично отобранных композитором, находящимся в авангарде модернизации наших представлений о современном академизме. В ней прозвучит его самое известное сочинение – Concerto for Turntables, концерт для оркестра и диджея-тёрнтейблиста, премьера которого состоялась в 2011 году на известном фестивале BBC Proms в исполнении Лондонского симфонического молодежного оркестра под управлением Владимира Юровского. Композитор лично приедет в Москву, чтобы представить свои сочинения московской публике.

За виниловыми вертушками московской премьеры Concerto for Turntables будет стоять DJ Tactics – культовый российский хип-хоп-диджей и экспериментатор, выступавший на одной сцене с Snoop Dogg и Diplo, глава российских представительств мировых диджейский организаций IDA (International DJ Association) и старейшей DMC, продюсер, приложивший руку к записям звезд российского рэпа, рекламы и кино, а также автор и ведущий собственного видеошоу о музыкальной индустрии и диджеинге – «Тактика Звука». Оркестром вечера выступит Студия новой музыки под управлением Станислава Малышева.