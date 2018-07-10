Генделевский раритет «Оттон» сыгран на сцене КЗЧ

В последние несколько лет Москва проявила огромный интерес к оперному наследию Генделя. 13 декабря 2015 года состоялась премьера его «Роделинды» на Новой сцене Большого театра в совместной постановке с Английской Национальной Оперой. Режиссер - Ричард Джонс, музыкальный руководитель и дирижер - Кристофер Мулдс («Золотая маска» в 2017 г.). Когда спектакль покинул Новую сцену, освободившееся место тут же заняла «Альцина» Генделя - тоже в совместной постановке, но теперь с Международным оперным фестивалем Экс-ан-Прованса (Франция) в постановке Кэти Митчелл. Дирижирует спектаклем Андреа Маркон. «Альцина» в редакции и постановке Г. Исаакяна идет в Детском музыкальном театре им. Н. Сац. Он же поставил «Геракла» Генделя в Башкирском театре оперы и балета. Спектакль был показан в Москве на фестивале Музыкальных театров России «Видеть музыку». Москвичи посетили спектакль Фестиваля Экс-ан-Прованса «Ариодант» в рамках проекта Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко «Опера на экране». Состоялись концертные исполнения оперных сочинений Генделя «Орландо», «Тезей», «Ариодант», «Альцина» в абонементе Московской филармонии.

Теперь настала очередь «Оттона».

Эта опера резко выделяется среди блистательных сочинений Генделя, поражающих каскадом виртуозных арий, батальными сценами, красочностью оркестровки. Выделяется своей камерностью, неспешным развитием действия и более детальной проработкой характеров. Последующие за «Оттоном» (премьера которого состоялась 12 января 1723 г.) оперы «Юлий Цезарь», «Роделинда» и «Тамерлан», по праву считающиеся шедеврами композитора, отодвинули «Оттона» на более дальний план. Да, впрочем, и сегодня «Оттон» по-прежнему находится в тени более известных произведений Генделя. Сам же композитор любил своего «Оттона», много и тщательно над ним работал. Сочинение не похоже на «Орландо», «Роделинду», «Александра» и др. Но у него есть несомненные достоинства, в которых мы убедились, прослушав «Оттона» в Зале им. Чайковского.

Действие оперы происходит в Священной Римской империи. Ее император Оттон обручился с Феофано, дочерью покойного византийского императора Романа. В результате государственного переворота на смену Роману пришел германский король Оттон. Все считают его узурпатором, который изгнал из Византии брата Феофано Василия. Он стал пиратом под именем Эмирено. В это же время Оттону пришлось пресечь поползновения к власти в Византии ломбардского короля Беренгария, вскоре умершего. Вдова Беренгария Джисмонда и их сын Адальберт присягнули на верность Оттону, но это был лишь краткий момент. Гордая и амбициозная Джисмонда мечтает отомстить германскому королю Оттону. Для этого она выбрала момент отсутствия Оттона в Риме. Вместе с сыном Адальбертом она наметила коварный план. Во дворец прибыла красавица Феофано для венчания со своим женихом Оттоном. Но она видела только его изображение на портрете. Адальберт, давно влюбленный в принцессу, тут же представился девушке Оттоном и стал расточать ей комплементы и обещания счастливой совместной жизни. Феофано разочарована несоответствием своего жениха с его изображением на портрете. Увидев портрет Оттона в первый раз, Феофано сразу же влюбилась в него. Теперь его изображение всегда с ней. Оставшись одна, Феофано оплакивает свои мечты о красавце женихе.

Оттон задержался на пути в Рим из-за морской схватки с грозным корсаром Эмирено, своим врагом, не зная, что он брат его невесты. Одержав над ним победу, император прибывает в Рим и приказывает солдатам бросить корсара в темницу. Его больше всего сейчас занимает ожидаемая встреча с Феофано. К нему приходит его кузина Матильда, чтобы сообщить императору о дворцовом перевороте в Риме. Коварная Джисмонда и Адальберт не только узурпировали власть, но и самозванец Адальберт уже готов идти под венец с Феофано. Оттон дает разрешение Матильде собрать оставшихся ему верных солдат. Матильда же пребывает в горе от предательства Адальберта, который был предназначен ей в женихи. Она его по-настоящему полюбила.

Власть Адальберта была недолгой. Войска перешли на сторону законного императора, самозванец же предстал перед Оттоном в оковах. Перед казнью его бросили в темницу. Еще много произойдет разных событий в жизни героев, главный из них - удавшийся побег из темницы Адальберта и Эмирено, который успешно подготовила Матильда. В результате зрителей ждал счастливый финал. Оттон простил предателей Джисмонду и Адальберта, Матильда получила своего неверного жениха, Феофано обрела родного брата Василия, который присягнул на верность императору. Главное же — встретились и объяснились в любви Оттон и византийская принцесса Феофано. Все прославляют воцарившийся покой – злодеяния, вероломство и коварство остались в прошлом.

Этот весьма запутанный сюжет достойно и по-новому по сравнению со всеми остальными своими операми, воплотил композитор в «Оттоне». В опере - обилие лирических арий и дуэтов, в которых раскрываются характеры героев и их взаимоотношения. Они выразительны, в них много психологической глубины и внутренней эмоциональности, а их изысканное полифоническое развитие и тонкая гармоническая палитра захватывает слушателей. Приглашенные исполнители справились с такой необычной генделевской оперой, подарив нам удивительное по красоте и проникновению произведение.

«Оттона» Генделя в Москве исполнили Камерный оркестр России (худрук и главный дирижер Алексей Уткин) под управлением знатока барочной музыки Кристофера Мулдса, группа basso continuo в составе Ильи Пашинцева (виолончель), Ольги Желтиковой (клавесин), Аси Гречищевой (теорба) и солисты. Музыканты всегда были на высоте. Ведомые Кристофером Мулдсом они точно представили партитуру Генделя во всей ее красоте и оригинальности.

Среди солистов главной оказалась известная москвичам итальянка Анна Бонитатибус. Ее красивейшее меццо-сопрано с массой тембральных красок как нельзя лучше подошло для главной злодейки Джисмонды. Никаких технических трудностей не слышалось в пении солистки. Ровный во всем диапазоне ее голос, выразительный в нижнем регистре и на середине, мгновенно взлетал вверх. Певица вокально и актерски создала масштабный образ своей героини во всех ее проявлениях. Хороша в партии Матильды была другая итальянка Ромина Бассо. Как гармоничны были ее дуэты с Анной Бонитатибус. Радовал украинский контратенор Юрий Миненко в роли Адальберта. Его мягкий пластичный голос без каких-либо усилий справлялся с техническими трудностями сложной партии.

В целом получилась роль Оттона у меццо-сопрано Марианны Беаты Килланд из Скандинавии, хотя не всегда она отыгрывала необходимое состояние своего персонажа, теряя при этом его яркость. Среди исполнителей был и московский бас-баритон Александр Миминошвили. Ему досталась роль брата Феофано Василия, ставшего пиратом Эмирено. Он органично вошел в состав зарубежных певцов и создал запоминающий образ своего героя. И еще одна певица, исполнительница роли Феофано англичанка Джоан Ланн вызвала несколько замечаний в свой адрес. Она считается одной из самых известных и успешных барочных певиц Великобритании. Наверное, это так. Но «Оттон» весьма отличается от привычных барочных опер Генделя. Певице явно не хватало лиричности и плавности в звуковедении. Порой в ее сопрано появлялись крикливые ноты, особенно в верхнем регистре. Тогда сразу исчезала обаятельность византийской принцессы, хотя и внешность Джоан, и ее пластика очень подошли для этой партии.

В целом «Оттон» вызвал заслуженный горячий прием московских слушателей. Спасибо Михаилу Фихтенгольцу и Московской филармонии за знакомство с роскошным раритетом Генделя.

Елизавета ДЮКИНА

Фото предоставлено Московской филармонией