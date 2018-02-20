George Dalaras даст единственный концерт в Москве

Джордж (Йоргос) Даларас - певец номер один в Греции. Его можно назвать основателем современной музыкальной индустрии Греции. В 1968 году в возрасте 19 лет Даларас стал лучшим исполнителем песен самых популярных композиторов и поэтов-песенников того времени, среди которых два корифея 20-ого века Манос Хадидакис и Микис Теодоракис.

Альбом «Mikra Asia» (Малая Азия) в Элладе стал первой “золотой” пластинкой. За свою почти 50-летнюю певческую карьеру Джордж Даларас выступил более, чем в тысячах концертах по мировым столицам. В 1980 году он расширил понятие классической клубной сцены до уровня стадионов, сумев этнической музыке (world music) Греции придать современное звучание и сделать её важной частью мировой культуры. Два исторических концерта в 1983 году прошли на Олимпийском стадионе в Афинах, на которых побывало более 160 000 зрителей. Журнал “Rolling Stone” прокомментировал это так, что Даларас отвечает за рождение эпохи стадионов в Греции. Даларас выпустил более 85 сольные альбомов, а также ещё 80, в которых выступал или продюсировал, а также продал более 18 000 000 пластинок в своей карьере.

В разные годы при сотрудничестве с мировыми музыкальными лейблами Йоргос создал собственные рекорд-компании и помогал молодым и уже известным греческим музыкантам занять свои ниши. Даларас сам не только сочинял для себя, но и работал для многих исполнителей и принимал участие в качестве музыканта и певца у других артистов в т.ч. мировых звёзд, среди которых: Эмма Шапплин, Ал Ди Миола, Пако Де Лусия, Горан Брегович. Впечатляющий пример — «Mad About You» с альбома «Running Roads», исполненный со Стингом, где Стинг поет по-английски, а Даларас — по- гречески. Благодаря выступлению на лучших мировых сценах таких, как Берлинская Опера, концертный зал Королевы Элизабет и стадион Уэмбли в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью Йорке и других, мировая пресса признала его “послом греческой культуры во всём мире”.

В России Йоргос Даларас известен и любим ценителями качественной музыки ещё со времён СССР, когда в 1985 году он принял участие в международном фестивале “Молодёжи и студентов”. “В своём концертном графике я всегда стараюсь найти возможность выступить в России, ведь у Вас столько талантливых и интересных музыкантов. В разные годы с Президентским оркестром России и оркестром народных инструментов им. Осипова, мы великолепно объединяли две наши этнические культуры России и Греции! Буду рад снова встречи с моими поклонниками в Москве 13 марта в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя”,- говорит Йоргос Даларас.

Начало концерта в 19:00.