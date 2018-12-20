Гитарист Queen презентует новый сингл из НАСА

Мэй, который имеет докторскую степень по астрофизике, будет присутствовать в Центре управления полетами НАСА, чтобы засвидетельствовать исторический финал многолетней миссии автоматической межпланетной станции New Horizons, путешествующей к Плутону.





«Этот проект дал мне новый заряд энергии», - говорит Мэй. - «Для меня было невероятной возможностью объединить две стороны моей жизни - астрономию и музыку.»

Трек Брайана Мэя «New Horizons» посвящен 12-летнему исследованию и включает в себя послание Стивена Хокинга, в котором он поздравляет команду с успешной встречей с Плутоном три года назад.

Мировая премьера трека состоится в прямом эфире 1 января в 12.02 по восточному времени США (5.02 утра по Гринвичу) из Центра управления «Новые горизонты» в Мэриленде, США.