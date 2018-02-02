Московская филармония за сутки продала 40 тыс абонементов

Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской филармонии.

"К настоящему моменту продано 40 тысяч абонементов", - сказали в пресс-службе, уточнив, что учреждением было выпущено более 200 видов абонементов.

Всего 1 февраля одновременно поступило в продажу более 250 тыс. абонементов филармоний в 18 регионах РФ, что на 50 тыс. превышает рекорд 2017 года. На этот раз к акции присоединились Крымская, Калужская, Кемеровская, Новосибирская, Пермская, Ульяновская и Ярославская филармонии. Абонементные программы, к примеру, Свердловской и Новосибирской филармоний, охватывают не только основные залы, но и удаленные филиалы.

Абонементная система позволяет меломанам планировать посещение концертов в течение сезона, приобретая билеты сразу на несколько событий по более выгодной цене.