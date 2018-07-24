На базе Московской филармонии появится Молодежный симфонический оркестр

"Предполагается, что молодежный симфонический оркестр станет своего рода кадровым резервом для других национальных симфонических оркестров России. Начало работы планируется на базе Московской филармонии", - сказал министр.

По его словам, в России как ни в одной другой стране мира существует много больших музыкальных симфонических коллективов.

"Такого действительно нет нигде. Этот молодежный симфонический оркестр должен создать возможности для сохранения молодых талантливых музыкантов, их совершенствования профессионального, и потом со временем они будут приняты на работу в большие симфонические национальные коллективы", - сказал Мединский.

ТАСС