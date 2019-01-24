Умерла музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова

"23 января ушла из жизни ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Викторовна Виноградова", - сказали в пресс-службе.

16 февраля Виноградовой исполнилось бы 93 года, она посвятила профессии около 70 лет и до последнего продолжала выступать с лекциями. Ее следующее публичное выступление было запланировано на 24 марта в рамках цикла "Впередсмотрящий. Воскресные дневные литературно-музыкальные концерты для взрослых в сопровождении видеопоказа художественных полотен".

Светлана Виноградова окончила Центральную музыкальную школу и Московскую консерваторию по классу композиции, училась у Виссариона Шебалина и Александра Александрова. Коллеги вспоминают Виноградову как блестящего оратора, яркую личность, энциклопедически образованного человека. Особый интерес для нее представляло наследие Модеста Мусоргского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова "за противоречивость характера, за честность и умение отвечать на вызовы времени".

"Вся ее жизнь была пронизана музыкой, - отметили в филармонии. - Продолжательница самых важных исторических музыкальных традиций, она все свои силы отдала популяризации музыки, воспитанию молодых слушателей, поиску новых смыслов и серьезных тем, которые она не боялась обсуждать с нами в концертном зале, с экрана телевизора, в записи на пластинке или радиотрансляции".